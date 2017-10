Štátne saudskoarabské aerolínie obnovujú po 27 rokoch lety do Iraku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 30. októbra (TASR) - Štátne saudskoarabské aerolínie obnovujú od pondelka pravidelné lety do Iraku, a to po 27 rokoch, informovala agentúra Reuters.Prvý let sa uskutoční z mesta Džidda do Bagdadu. Zúčastní sa ho okrem pasažierov a novinárov aj generálny riaditeľ štátnych aerolínií.Letecké spojenie medzi Saudskou Arábiou a Irakom bolo prerušené po tom, ako Irak pod vedením Saddáma Husajna uskutočnil v roku 1990 inváziu do susedného Kuvajtu.Ako poznamenal Reuters, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty sa v súčasnosti uchádzajú o priazeň vlády v Bagdade s cieľom zastaviť rastúci regionálny vplyv Iránu.Saudskoarabská nízkorozpočtová spoločnosť Flynas otvorila 18. októbra novú leteckú linku spájajúcu hlavné mesto Rijád s irackou metropolou Bagdad. Išlo o prvé priame letecké spojenie medzi oboma krajinami od vojny v Perzskom zálive.Flynas vo svojom vyhlásení uvádza, že linka medzi Rijádom a Bagdadom je vyjadrením významu "bratských zväzkov a obojstranných vzťahov" medzi Saudskou Arábiou a Irakom.