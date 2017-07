Štátnej košickej záchranke dočasne šéfuje M. Kurčík,nahradil J. Sýkoru

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Štátnej košickej záchranke dočasne šéfuje Milan Kurčík, vo funkcii generálneho riaditeľa od prvého júla nahradil Juraja Sýkoru. TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.Výmena podľa nej súvisí so zmenou zriaďovacej listiny záchrannej služby, ustanovuje sa ňou nový kolektívny štatutárny orgán - Rada riaditeľov. Na výmenu Sýkoru upozornil na Facebooku nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý." uviedla Eliášová.Záchranná služba Košice vlani na seba upozornila neefektívnymi nákupmi, informovali denníky Hospodárske noviny a SME. Poukázali na to, že záchranka zaplatila za defibrilačné elektródy k defibrilátorom dvakrát vyššiu cenu oproti rovnakému materiálu k totožným prístrojom, ktoré nakupuje ministerstvo vnútra.Vtedajší riaditeľ Ján Šteso sa pre podozrenia z neefektívnych nákupov vzdal minulý rok funkcie, riaditeľom sa potom stal Juraj Sýkora.Rezort zdravotníctva momentálne hľadá šéfa i pre záchrannú zdravotnú službu v Bratislave, už vypísalo výberové konanie.Rada riaditeľov je kolektívnym riadiacim orgánom. Rezort chce uvedeným krokom "".