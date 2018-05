Štátni zamestnanci sa môžu zapojiť do tvorby etického kódexu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. mája (TASR) – Rada pre štátnu službu pracuje na príprave etického kódexu štátneho zamestnanca. Do jeho tvorby chce okrem jednotlivých služobných úradov zapojiť aj štátnych zamestnancov na všetkých úrovniach štátnej správy prostredníctvom anonymného dotazníka. TASR o tom informoval člen Rady Ctibor Košťál.Súčasní i bývalí štátni zamestnanci môžu na jej webovej stránke zodpovedať 15 základných otázok o etike, jej vnímaní a chápaní. Dotazník je anonymný, je možné ho vyplniť aj z domu alebo mobilu.vysvetlil Košťál.Pre správne nastavenie etického kódexu štátnych zamestnancov je potrebné poznať, s akými etickými dilemami sa na svojom pracovisku stretávajú, čo považujú za riziká a ako by im chceli predchádzať, myslí si predseda Rady pre štátnu službu Pavol Tkáč.dodal.Rada podľa jej členky Daniely Zemanovičovej vníma veľký dopyt po presadzovaní etických noriem v spoločnosti a je presvedčená, že štátni zamestnanci by mali ísť príkladom a byť nositeľmi vysokých štandardov slušného, transparentného a nekorupčného správania.dodala.Rada chce okrem prijatia etického kódexu urobiť z etiky štátnych zamestnancov. Podľa svojich členov bude preto pozornosť venovať aj vytvoreniu mechanizmov na monitorovanie, vyhodnocovanie, vylepšovanie etických pravidiel, ako aj riešeniu ich porušení a vzdelávaniu na tému etiky.Okrem etického kódexu rada vykonáva dohľad nad dodržiavaním princípov štátnej služby, prešetruje podnety občanov a štátnych zamestnancov na porušenie týchto princípov, predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji štátnej služby a vypracúva odborné štúdie.