Štátnu cenu by mal okrem premiéra udeľovať aj predseda parlamentu

Na archívnej snímke je Alexander Dubček medzi Bratislavčanmi. Foto: TASR / V. Andor Foto: TASR / V. Andor

Bratislava 6. júla (TASR) – Okrem Štátnej ceny Alexandra Dubčeka by sa v budúcnosti mohla udeľovať aj Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Vyplýva to z pripomienok vlády k legislatívnemu návrhu poslancov Národnej rady SR Dušana Jarjabka, Dušana Čaploviča, Ľubomíra Petráka a Miroslava Číža (všetci Smer-SD).Kabinet bude rokovať o poslaneckom návrhu zákona, podľa ktorého by vláda oceňovala každoročne 1. mája spoločensky významné činy Štátnou cenou Alexandra Dubčeka. Úrad vlády navrhol rozšíriť budúci zákon aj o zriadenie Štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.Touto cenou by predseda Národnej rady SR oceňoval občanov SR za ich mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie alebo ústavnosti v SR. Cenu by udeľoval každoročne 1. septembra, prípadne v iný deň, ak tak rozhodne.Poslanecký návrh posunul parlament na júnovej schôdzi do druhého čítania. Vláda by mala cenu udeľovať na návrh poradného orgánu. Predseda parlamentu by ju udeľoval na základe návrhu ústavnoprávneho výboru, podnet na udelenie by mohol podať výboru ktokoľvek. Laureáti oboch cien by mali získať okrem dekrétu aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.Poslanci navrhujú možnosť udeliť štátnu cenu občanom SR a cudzincom pôsobiacim na území Slovenska. „odporúča Úrad vlády SR.Navrhuje tiež, aby sa štátna cena udeľovala spravidla pri príležitosti štátneho sviatku, ako aj pri príležitosti životného jubilea, prípadne in memoriam. Finančnú odmenu majú v prípade štátnych cien zabezpečovať zo svojich rozpočtových kapitol Úrad vlády SR a Kancelária Národnej rady SR.odôvodnili poslanci. Výnimočnosť Štátnej ceny Alexandra Dubčeka spočíva podľa nich v tom, že návrhy na jej udelenie môže podávať široká verejnosť. Poslanci navrhujú, aby právna norma bola v prípade schválenia účinná od 1. januára 2018.