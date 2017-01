Štátny fond rozvoja bývania spustil príjem žiadostí o úvery

Ilustračné foto Foto: TASR/Bohdan Kopčák Foto: TASR/Bohdan Kopčák

Bratislava 20. januára (TASR) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustil prostredníctvom okresných a mestských úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2017. Zvýhodnený úver si možno vziať na obnovu bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu, obstaranie či obnovu zariadenia sociálnych služieb.uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby.O úver na obstaranie nájomných bytov kúpou alebo výstavbou môže obec, samosprávny kraj alebo nezisková organizácia požiadať na okresnom úrade v sídle kraja od 15. januára do 28. februára tohto roka. Ak je žiadateľom podnikateľ, žiadosť podáva v termíne od 1. apríla do 31. mája.Žiadosti o úver na výstavbu alebo obnovu zariadenia sociálnych služieb predkladajú obce a samosprávne kraje na okresnom úrade v sídle kraja od 15. januára do 30. júna.Záujemcovia o obnovu bytovej budovy môžu žiadať o štátny úver na mestskom úrade v sídle okresu od 15. januára do 31. októbra.Fyzické osoby, ktoré chcú žiadať o úver od ŠFRB na výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom alebo rodinnom dome, tak musia urobiť od 1. apríla do 31. októbra tohto roka na mestskom úrade v sídle okresu.Žiadosť je po preverení úplnosti na mestskom alebo okresnom úrade zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a vygeneruje sa jej poradové číslo v celkovom poradovníku. Štátny fond rozvoja bývania ju posúdi do 110 dní odo dňa jej doručenia a žiadateľovi oznámi možnosť poskytnutia podpory. O žiadosti rozhodne najneskôr do 31. decembra.“ ubezpečil Kurňavka.