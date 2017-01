Štátny rozpočet Česka skončil vlani prvýkrát po 21 rokoch v prebytku

Na snímke minister financií ČR Andrej Babiš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. januára (TASR) - Štátny rozpočet Českej republiky skončil minulý rok v prebytku 61,8 miliardy Kč (2,29 miliardy eur). Oznámil to dnes minister financií Andrej Babiš. Schválený bol pritom schodok na úrovni 70 miliárd Kč. Ekonómovia ale upozorňujú, že za prebytkom je výrazný prepad štátnych investícií. Vládu, navyše, kritizujú za zlé finančné plánovanie.pochválil sa Babiš na tlačovej konferencii. Pred rokom 2016 totiž zaznamenalo Česko prebytkový rozpočet v roku 1995, keď prebytok dosiahol 7,2 miliardy Kč. Historicky najvyšší prebytok predtým zaznamenala Česká republika v roku 1994, a to na úrovni 10,4 miliardy Kč.Celkové príjmy rozpočtu dosiahli vlani približne 1,28 bilióna Kč a celkové výdavky okolo 1,22 bilióna Kč. K prebytkovému hospodáreniu prispeli úspory na strane výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré boli oproti rozpočtu nižšie o 31 miliárd Kč. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám štát ušetril aj na obsluhe štátneho dlhu, dodalo ministerstvo. Príjmy rozpočtu boli oproti plánu zasa vyššie o 100,8 miliardy Kč, najmä z výberu daní a poistného.Ekonómovia ale upozorňujú na rozdiel medzi plánom a skutočnosťou v prípade minulého roka na úrovni viac než 130 miliárd Kč.povedal Novinkám hlavný ekonóm spoločnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Ministerstvo financií podľa neho rozpočtuje nadsadené schodky, aby potom. Dodal ale, že podobné nadhodnotenie výdavkov charakterizovalo aj rozpočty z minulých rokov, vrátane toho na rok 2013, ktorý zostavovala ešte Nečasova vláda.Podľa Štěpána Křečka z Národohospodárskej fakulty VŠE sú jedným z dôvodov prebytku rozpočtu nízke štátne investície.povedal ekonóm.Ďalším dôvodom je podľa neho rast príjmov z daní a poistného, čo ale tiež nepovažuje za pozitívny faktor. Podľa neho sú sadzby niektorých daní zbytočne vysoké a mohli by sa znížiť. Napríklad znížená sadzba DPH na úrovni 15 % je tretia najvyššia v celej Európskej únii. Podobné je to aj v prípade zdanenia práce. "To je v Česku ôsme najvyššie medzi vyspelými krajinami OECD," dodal Křeček.