Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok 818,9 milióna

Bratislava 3. júla (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna tohto roka schodok vo výške 818,9 milióna eur. Medziročne klesol o 82,5 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Medziročný pokles ku koncu júna tohto roka zaznamenali aj príjmy štátneho rozpočtu, ktoré boli nižšie o 478,5 milióna eur a výdavky tiež klesli o 396 miliónov eur.Pokles zaznamenali aj daňové príjmy, a to o 55,7 milióna eur.vyčíslil rezort financií. Pri dani z príjmov právnických osôb došlo k medziročnému poklesu vo výške 322 miliónov eur. Medziročné zníženie pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, predstavovalo 3,5 milióna eur.Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ dosiahli 30,3 milióna eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 20,5 milióna eur.skonštatovalo MF SR.V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 19,1 milióna eur. Administratívne poplatky medziročne vzrástli o 1,4 milióna eur, avšak v rámci iných nedaňových príjmov došlo k poklesu o 19,7 milióna eur. Medziročný pokles zaznamenali úrokové príjmy vo výške 0,7 milióna eur, kapitálové príjmy vo výške 2,3 milióna eur. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených údajov, príjmy z grantov medziročne vzrástli o 1,8 milióna eur a príjmy z prenájmu boli medziročne vyššie o 0,4 milióna eur.Pokles zaznamenali aj výdavky na obsluhu štátneho dlhu. Medziročne sa znížili o 6,2 milióna eur.doplnilo MF SR, Platba do rozpočtu EÚ sa medziročne zvýšila o 52,4 milióna eur.Viac peňazí natieklo aj do Sociálnej poisťovne. Medziročný nárast transferu predstavoval 144,7 milióna eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 123,5 milióna eur.