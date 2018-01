Štátny tajomník P. Krajňák bude v rezorte pôsobiť v novej sekcii

Na snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (SNS) počas 21. schôdze parlamentu v stredu 18. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) a štátny tajomník Peter Krajňák (Most-Híd) sa dohodli, že v rámci kompetencií štátneho tajomníka vznikne nová sekcia. Tá by mala zastrešovať oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín s presahom kompetencií na všetky druhy škôl.Zároveň plánovanou náplňou novej sekcie bude oblasť inkluzívneho vzdelávania s dôrazom na vytváranie podmienok inklúzie vo všetkých školách a školských zariadeniach a komplexný prístup a tvorba systémových opatrení.Lubyová podotkla, že o vzatí kompetencií štátnym tajomníkom komunikovala s nimi priebežne počas troch mesiacov, odkedy prišla na ministerstvo.objasnila šéfka rezortu školstva. Podľa nej tento stav nemusí byť finálny a ak bude niečo fungovať lepšie v inom zostavení, priebežne sa to bude meniť.Ministerka školstva si nemyslí, že by vzala kompetencie štátnym tajomníkom.poznamenala.Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová bude mať podľa Lubyovej posilnené kompetencie.uzavrela.