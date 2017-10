Štátu pomôže s novou nemocnicou medzinárodná spoločnosť

Nemocnica Rázsochy v Lamači Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Štátu pomôže s medicínskym plánovaním novej Univerzitnej nemocnice (UNB) medzinárodná agentúra. Dostane za to približne 57.000 eur, vyplýva zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.Ide o spoločnosť AT Osborne B.V. Rezort zdravotníctva ju označuje za spoločnosťpíše rezort v dokumente.Spoločnosť má napríklad vypracovať koncept komplexnej logistiky zdravotnej starostlivosti, distribúcie či uskladnenia liekov, laboratórií, vstupných hál, čakární, vypracovať má i vonkajšiu logistiku (parkovanie, urbanistika).Potrebu novej UNB má vyriešiť výstavba nemocnice na Rázsochách, kde už roky stojí rozostavaný objekt, a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej v Ružinove.Najväčšiu aj najzadĺženejšiu slovenskú nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení - na Kramároch, v Starom Meste, Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach. Po novom to majú byť len Rázsochy a Ružinov.