Štatutári, skontrolujte si správnosť údajov v obchodnom registri

Bratislava 7. júna (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyzýva podnikateľov, aby si skontrolovali správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. O 1. júla budú orgány štátnej a verejnej správy doručovať právnickým osobám dokumenty výlučne do elektronických schránok. V prípade nesprávne zapísaných údajov sa môže stať, že sa podnikateľ nedostane do elektronickej schránky svojej firmy.Správne zapísané v obchodnom registri musia byť osobné údaje štatutára alebo inej právnickej osoby, upozornil Michal Múcska z tlačového oddelenia ministerstva.vysvetlil s tým, že podnikateľ sa nedostane do elektronickej schránky svojej firmy a teda ani k dôležitým dokumentom.Do elektronických schránok budú doručovať dokumenty aj súdy, ktoré takýmto spôsobom budú odosielať svoje rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviská či iné dokumenty.priblížil Múcska.Podnikatelia by si mali uvedomiť, že ak súd zašle rozhodnutie alebo výzvu do aktivovanej elektronickej schránky, má to rovnaké účinky, ako keď je písomnosť doručená v obálke do poštovej schránky. Znamená to, že napríklad po doručení rozsudku do elektronickej schránky a po jeho prečítaní alebo uplynutím lehoty uloženia, začína plynúť lehota na podanie opravného prostriedku, upozornilo ministerstvo, prečo je dôležité, aby sa štatutár vedel dostať do svojej elektronickej schránky a mohol si ju pravidelne kontrolovať.Ministerstvo podľa Múcsku proaktívne dopĺňa a zároveň opravuje údaje, ktoré vie doplniť. V prevádzke je automatizovaný systém, ktorý využíva register fyzických osôb ako referenčný register na to, aby mohli byť podľa neho upravené chybne zapísané údaje v obchodnom registri. Údaje o štatutároch rovnako opravujú aj samotné súdy, ak nimi disponujú.Správnosť údajov si štatutári môžu skontrolovať prostredníctvom výpisu z obchodného registra, ktorý na požiadanie vyhotovia napríklad na Integrovanom obslužnom mieste občana (IOMO), pošte a inde. Zmeniť zapísané údaje je možné podaním návrhu na zápis údajov adresovaným príslušnému registrovému súdu. K návrhu je potrebné priložiť príslušné listiny, z ktorých vyplývajú zapisované údaje.