Štáty EÚ prijímajú migrantov rýchlejšie, ale naďalej neplnia ciele

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. februára (TASR) – O pokroku pri relokáciách a presídľovaní migrantov do EÚ dnes informovala Európska komisia (EK). Vo svojej správe ocenila, že členské štáty Únie počas uplynulých dvoch mesiacov prijali na základe príslušných mechanizmov viac migrantov ako predtým, ale vyzvala ich na väčšiu snahu a rýchlosť.uviedol eurokomisár pre migráciu Dimitris Avramopulos.Členské štáty prijali v decembri a januári v rámci relokácií z Grécka a Talianska 3813 migrantov. Práve v decembri minulého roka EK zaznamenala vôbec najvyšší počet 1926 relokovaných migrantov. Je to o tretinu nižšie číslo ako cieľ EK, aby členovia EÚ každý mesiac prijímali 3000 osôb z uvedených dvoch štátov.Celkovo členské štáty z Grécka a Talianska doteraz prijali 11.966 migratov. Stále sú ďaleko od záväzku prijať do septembra týmto spôsobom 160.000 ľudí na základe povinných kvót.Väčší úspech zaznamenala EK pri presídľovaní utečencov priamo z Blízkeho východu. V decembri a januári členské štáty prijali 913 utečencov Turecka, Jordánska a Libanonu. Celkovo doteraz presídlili 13.968 ľudí z regiónu s nárokom na medzinárodnú ochranu.EÚ sa pred dvoma rokmi odhodlala týmto spôsobom poskytnúť útočisko 22.504 utečencom. EK vyzvala členské štáty, aby si plnili svoje záväzky vrátane implementácie migračnej dohody s Tureckom, na základe ktorej Únia už prijala 3000 Sýrčanov od svojho východného suseda. Na základe uvedenej dohody za každého migranta vráteného z gréckych ostrovov do Turecka presídľuje EÚ jedného Sýrčana priamo z Turecka na svoje územie.