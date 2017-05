Štáty EÚ schválili smernicu proti daňovej optimalizácii

Peter Kažimír Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 29. mája (TASR) – Smernicu proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti firiem dnes schválili členské štáty v Rade EÚ. Smernica sa týka zneužívania nesúladov medzi daňovými systémami v jednotlivých štátoch. Nová legislatíva vstúpi do platnosti od roku 2020.Členské štáty dnes schválili smernicu, ktorá bráni využívaniu takzvaných hybridných daňových nesúladov v tretích štátoch. Tieto nesúlady skrz zložité daňové schémy využívajú najmä veľké firmy, čo im umožňuje výrazne znižovať reálne zaplatené dane.uviedol maltský minister financií Edward Scicluna.Pre využívanie uvedených daňových nesúladov firmami podľa slovenského ministra financií Petra Kažimíra štátne pokladnice prichádzajú o desiatky miliárd eur. Pokrok v schvaľovaní smernice vo februárovom vyjadrení pre TASR označil za úspech tria – vlaňajšieho holandského a slovenského, a aktuálneho maltského predsedníctva v Rade EÚ.vyhlásil dnes Pierre Moscovici, eurokomisár pre ekonomické a finančné záležitosti, dane a clá.Smernica je súčasťou úsilia Európskej komisie obmedziť vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a presadiť efektívne a férové zdaňovanie v Únii. Členské štáty budú mať čas do 1. januára 2020, aby smernicu preniesli do národnej legislatívy.