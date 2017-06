Štáty EÚ vyhostili 66 Pakistancov do ich vlasti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 8. júna (TASR) - Úrady viacerých krajín Európskej únie vyhostili z gréckej metropoly Atény v rámci spoločnej akcie 66 migrantov pochádzajúcich z Pakistanu späť do ich vlasti.Ako dnes oznámila grécka polícia, týchto migrantov, ktorých žiadosti o azyl zamietli v rôznych európskych štátoch, najskôr prepravili do Atén. Následne ich v sprievode zdravotníkov, zástupcov ľudskoprávnych inštitúcií a pracovníkov európskej pohraničnej agentúry Frontex previezli mimoriadnym letom do Pakistanu.Celkovo 17 z týchto migrantov požiadalo o azyl v Grécku. Zvyšní podali svoje žiadosti v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Belgicku, Slovinsku, Taliansku, Maďarsku a Poľsku. Ich letecký prevoz do vlasti sa uskutočnil v stredu, uviedla ďalej grécka polícia.