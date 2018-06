Štáty G7 každý rok minú vyše 100 mld. USD na podporu fosílnych palív

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. júna (TASR) - Skupina G7, siedmich priemyselne najvyspelejších štátov sveta, minie každý rok najmenej 100 miliárd USD (85,70 miliardy eur) na podporu spotreby ropy, zemného plynu a uhlia. A to aj napriek sľubom na ukončenie dotácií na fosílne palivá do roku 2025. Uvádza sa v správe, ktorá bola uverejnená v pondelok, pred summitom G7 v Kanade.Veľká Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko a USA (G7), sa v roku 2016 zaviazali, že postupne ukončia podporu fosílnych palív do roku 2025.Ale štúdia pod vedením britského inštitútu Overseas Development Insitute (ODI) zistila, že v rokoch 2015 a 2016 minuli najmenej 100 miliárd USD na podporu fosílnych palív doma i v zahraničí.povedala vedúca štúdie Shelagh Whitleyová.Podľa nej sa štáty G7 síce zaviazali odstrániť dotácie na fosílne palivá, ale čo sa týka zodpovednosti, nemajú žiadne systémy, ako dosiahnuť plnenie záväzkov. Nemajú plány ani časové harmonogramy, dodala Whitleyová.ODI dôkladne preskúmal každú krajinu na základe ukazovateľov, ako sú transparentnosť, sľuby a záväzky, ako aj ich pokrok na ceste k ukončeniu používania, podpory a výroby fosílnych palív. A zostavil rebríček. Najlepšie sa v ňom umiestnilo Francúzsko, ktoré získalo najviac bodov, 63 z možných 100 bodov. Nasledovali Nemecko (62), Kanada (54) a Spojené kráľovstvo (47).Spojené štáty dosiahli najnižšiu hodnotu 42 bodov pre podporu produkcie fosílnych palív a stiahnutie sa z globálnej dohody o boji proti zmene klímy z roku 2015.Americký prezident Donald Trump pred rokom oznámil, že USA odstupujú od klimatickej dohody z Paríža o obmedzení emisií, ktorú schválilo 195 krajín.Podľa správy ODI Británia v rámci hodnotenia dosiahla najnižšiu mieru transparentnosti. Poprela napríklad, že vláda poskytla dotácie na fosílne palivá, hoci poskytla daňové úľavy firmám pri ťažbe ropy a zemného plynu v Severnom mori.Štúdia, ktorej spoluautormi sú Oil Change International, International Institute for Sustainable Development (Medzinárodný inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj) a Natural Resources Defense Council (Rada pre obranu prírodných zdrojov), nalieha na vlády G7, aby stanovili konkrétne plány na ukončenie dotácií na fosílne palivá do roku 2025, ako sľúbili.(1 EUR = 1,1669 USD)