Poul Thomsen, vysoký predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubrovník 11. júla (TASR) - Štáty strednej a východnej Európy čelia stúpajúcim ekonomickým tlakom, ktoré ohrozujú politický pokrok dosiahnutý v uplynulých dekádach. Vyhlásil to dnes Poul Thomsen, vysoký predstaviteľ Medzinárodného menového fondu (MMF), na konferencii v Dubrovníku.Thomsen, vedúci európskeho oddelenia MMF uviedol, že potenciál hospodárskeho rastu krajín strednej a východnej Európy (KSVE) sa v uplynulom desaťročí znížil na polovicu a odlev kvalifikovanej pracovnej sily sa zrýchľuje.Pripomenul, že niektoré vlády v regióne dokonca spochybňujú výhody európskej integrácie.Uplynulú dekádu v Európe poznačili krízy - finančné aj hospodárske. Tieto problémy spôsobili, že zbližovanie tzv. jadra západnej Európy s okrajovými štátmi bloku sa spomalilo, alebo zastavilo. To vyvolalo na domácej politickej scéne otázky o odôvodnenosti bolestivých ekonomických a politických reforiem.Podľa neho je to včasné varovanie pre všetkých, ktorí sa domnievajú, že inštitucionálny pokrok je nezvratný a nezastaviteľný. Spolu s pokrokom totiž naberá na sile aj protivietor.Thomsen, ktorý dohliadal na programy MMF v krajinách, ako sú Grécko a Portugalsko, ďalej uviedol, že veľkým problémom regiónu je odlev kvalifikovanej sily do západnej Európy. MMF odhaduje, že v uplynulých desaťročiach opustilo strednú a východnú Európu 20 miliónov ľudí, zhruba 5-6 % obyvateľstva.Prieskumy ukázali, že polovica maďarských a štvrtina poľských výrobných podnikov sa dnes sťažuje na nedostatok pracovníkov, obmedzuje výrobu aj investície.Thomsen tiež poukázal na zvyšovanie napätia medzi niektorými východoeurópskymi členmi EÚ a Európskou komisiou.EK má s Poľskom nezhody v otázkach týkajúcich sa právneho štátu a s Maďarskom pre utečencov.Otrasy spôsobené krízami v minulej dekáde zároveň spochybnili hodnotu členstva v EÚ v krajinách, ktoré ešte nevstúpili do bloku.Ďalšie obavy vyvoláva fakt, že sklamanie po krízach môže v niektorých štátoch zvrátiť politické a inštitucionálne reformy, ktoré mali za ciel upevniť demokraciu a podporiť dlhodobý rast.Existuje ešte jedna oblasť, ktorá MMF znepokojuje, a to nezávislosť centrálnej banky, povedal Thomsen." dodal.