Stav ľudí, ktorí prežili pád lietadla v Prievidzi, je stabilizovaný

Na snímke malé motorové lietadlo, dolnoplošník Čmelák Z-37, ktorý sa zrútil na letisku v Prievidzi popoludní 16. septembra 2017. Nehodu neprežila jedna osoba. Ďalší dvaja členovia posádky sú zranení. Foto: TASR/Prezídium HAZZ v Bratislave Na snímke malé motorové lietadlo, dolnoplošník Čmelák Z-37, ktorý sa zrútil na letisku v Prievidzi popoludní 16. septembra 2017. Nehodu neprežila jedna osoba. Ďalší dvaja členovia posádky sú zranení. Foto: TASR/Prezídium HAZZ v Bratislave

Prievidza 17. septembra (TASR) - Zdravotný stav obidvoch pasažierov trojčlennej posádky, ktorí prežili sobotnú (16.9.) tragickú nehodu malého motorového lietadla počas Dňa otvorených dverí na prievidzskom letisku, je stabilizovaný. Haváriu však neprežil 31-ročný Miroslav z Ilavy, ktorý pilotoval lietadlo. Polícia vo veci začala trestné stíhanie.Vážne zranenú 23-ročnú ženu z Dubnice nad Váhom transportovali leteckí záchranári po neodkladnom zdravotnom ošetrení do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. "Pacientka utrpela ťažké poranenia. V tejto chvíli je hospitalizovaná na Klinike úrazovej chirurgie. Jej stav je momentálne stabilizovaný," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.Ďalší pasažier, 34-ročný Michal z Dubnice nad Váhom, utrpel ľahšie zranenia. Na mieste ho ošetrili pozemní záchranári, ktorí ho previezli do Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. "Pacient leží na traumatológii, je stabilizovaný s ľahšími zraneniami," ozrejmila hovorkyňa nemocnice Radka Križanová."Polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia v jednočinnom súbehu s prečinom ublíženia na zdraví," informovala dnes TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Elena Antalová.K pádu jednomotorového dolnoplošníka Čmelák Z-37 aj s tromi osobami na palube došlo krátko po 15.00 h. V tom čase predvádzali dve lietadlá ukážky pilotáže, jedno z nich sa však zrútilo na zem. "Podľa doterajších zistení sa lietadlo malo dostať do prudkého stúpania, v dôsledku čoho mu poklesla rýchlosť. Po páde utrpel 31-ročný Miroslav vážne zranenia, následkom ktorých aj napriek intenzívnej snahe záchranárov podľahol," opísala Antalová.Polícia zároveň prosí účastníkov podujatia, ktorí disponujú zábermi ukážky a následného pádu lietadla, aby ich poskytli prievidzským kriminalistom, buď osobne Odboru kriminálnej polície na Okresnom riaditeľstve PZ v Prievidzi, prípadne prostredníctvom sociálnej siete na oficiálnej stránke PZ.K nešťastiu došlo na letisku počas Dňa otvorených dverí, ktoré organizoval prievidzský aeroklub. "Tak ako každý rok, snažíme sa robiť pre mládež a verejnosť aj takéto podujatia, aby sa zoznámili s našou činnosťou. Chceli sme spraviť bohatší program, chceli sme ukázať lietadlá vo vzduchu, nielen statické ukážky. Došlo však k tragickej udalosti," povedal krátko po havárii riaditeľ aeroklubu František Zlocha."Či bola príčinou tejto tragédie, pri ktorej vyhasol život mladého pilota, technická porucha, alebo zlyhal ľudský faktor, ukážu až výsledky ďalšieho policajného vyšetrovania," doplnila Antalová. Nehodu vyšetruje okrem polície aj Letecký a námorný vyšetrovací útvar Ministerstva vnútra SR.