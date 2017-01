STAVBÁRI: Slovensku chýba záväzný plán výstavby cestných úsekov

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. januára (TASR) - Slovensku chýba záväzný plán výstavby dopravnej infraštruktúry, čo sa ukazuje ako problém pre celý sektor slovenského stavebníctva. Upozorňuje na to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).Nepriaznivá situácia v slovenskom stavebníctve sa tak podľa zväzu prejavuje pokračujúcim poklesom stavebnej produkcie a nejasnou perspektívou celého odvetvia.opísal mediálny zástupca ZSPS Peter Steigauf.Medziročný pokles produkcie podľa neho negatívne ovplyvňuje slovenské stavebné firmy.dodal.Najnovšie dáta za november 2016 potvrdili podľa neho trend, ktorý pretrváva už deväť mesiacov. Pri inžinierskych stavbách zaznamenal Štatistický úrad SR medziročný pokles na úrovni 9,1 %. Októbrový prepad bol ešte výraznejší, a to 38,8 %.Potrebnú stabilitu a kontinuitu pre stavebný sektor by podľa stavebných podnikateľov zabezpečil práve dodržiavaný plán výstavby dopravnej infraštruktúry. Stavebné firmy totiž štandardne využívajú vlastné kapacity v podobe zamestnancov a technológií. Práve tie ich podľa zväzu stoja náklady, aj keď sú nevyužité a neplánovaný nedostatok zákaziek tak pociťujú prakticky okamžite.upozornil ZSPS. Potvrdzuje to podľa zväzu napríklad posun dokončenia diaľnice D3 do Poľska na rok 2026 alebo opätovné posudzovanie obchvatu Prešova pripraveného na výstavbu.Výstavba diaľnic či rýchlostných ciest zahŕňa podľa stavbárov dlhodobú systematickú prípravu, a to pred samotným začatím stavebných prác.uviedol Steigauf.