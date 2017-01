Stavebná komora SR: Rezort výstavby nový stavebný zákon nepripravuje

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) – Stavebný zákon je na Slovensku stále nefunkčný, Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zatiaľ nemá ani koncepciu jeho prípravy a nereaguje na návrhy odborníkov. Tvrdí to Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR). Rezort pritom na novej legislatíve pracuje.Minister Árpád Érsek (Most-Híd) podľa komory v decembri 2016 vyhlásil, že pripraví náčrt stavebného zákona do konca roka 2017.konštatoval prezident SKSR Ivan Pauer.Komora v novembri minulého roka vypracovala a doručila rezortu výstavby štyri návrhy vyhlášok riešiacich prípravu kvalifikovaných odborností, preskúšanie a osvedčovanie odbornej spôsobilosti kvalifikácií stavbyvedúci a stavebný dozor, projektovú prípravu stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe.vysvetlil Pauer.Ministerstvo podľa neho odpovedalo len na jednu z nich s tým, že návrh vzalo na vedomie a ak bude korešpondovať s koncepciou návrhu nového zákona, budú jeho časti posúdené a v primeranom rozsahu a forme zapracované do pripravovaného materiálu.myslí si Pauer.Rezort výstavby pre TASR potvrdil, že momentálne sa zaoberá prípravou návrhu nového stavebného zákona.zdôraznil jeho komunikačný odbor.