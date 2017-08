Stavebné práce na obchvate Bratislavy sa začnú ešte tento mesiac

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 19. augusta (TASR) - S riadnou výstavbou obchvatu Bratislavy sa má začať ešte v priebehu tohto mesiaca. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie ministerstva dopravy.priblížilo ministerstvo.Rezort pritom vydal už všetky stavebné povolenia k pozemkom pod budúcim obchvatom hlavného mesta.dodalo ministerstvo.Vydať chýbajúce stavebné povolenia k pozemkom pod obchvat pomohla štátu novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorú v máji v zrýchlenom režime prijal parlament a účinnosť nadobudla začiatkom júna.V rámci nej štát zaviedol do praxe nový právny inštitút predbežnej držby. Ten umožňuje ešte pred ukončením vyvlastňovacieho procesu vykonávať vopred vymedzené a odstrániteľné práce na pozemkoch pod cestami.K novele zákona pristúpil rezort dopravy práve aj pre problémy s vysporiadaním pozemkov pod obchvatom Bratislavy. Podľa ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka boli nevysporiadané pozemky necelej desiatky majiteľov, ktorí požadovali za pôdu neprimerane vysokú cenu.Podľa opozície je však táto novela zákona protiústavná, keďže umožňuje práce na pozemkoch pred ich vyvlastnením. Poslanci preto podali podnet na Ústavný súd SR. Zároveň sa na ústavný súd obrátila aj organizácia Via Iuris, ktorej sa nepáčil proces prijímania tejto novely. Konkrétne to, že sa schválila bez medzirezortného pripomienkového konania, a teda bez účasti verejnosti.Projekt obchvatu Bratislavy má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Buduje ho združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Firma má obchvat postaviť a prevádzkovať pri ročnej splátke štátu vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.