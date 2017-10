Stavebné práce obmedzia od pondelka vstup na Trenčiansky hrad

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 6. októbra (TASR) – Od pondelka 9. októbra do piatka 20. októbra sa návštevníci Trenčianskeho hradu musia pripraviť na obmedzenia pri vstupe do niektorých častí hradu. Dôvodom je výmena okien na palácoch horného hradu a maľovanie interiéru Matúšovej veže.Ako TASR informovala poverená správkyňa Trenčianskeho hradu Lenka Heseková, výmena okien sa dotkne Barborinho a Ľudovítovho paláca. Drevárska firma z Ilavy vymení celkovo 48 okien. Terajšie okná boli už vplyvom poveternostných podmienok značne poškodenéuviedla Heseková s tým, že investícia na výmenu okien dosiahne výšku 47.000 eur, ktoré hradí Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných zdrojov.Súčasne s výmenou okien vymaľujú interiér dominanty hradu – Matúšovu vežu.hovorí správkyňa hradu. Na pracovníkov údržby počas nasledujúcich štrnástich dní čaká práca s postupným odmasťovaním stien, opravami a finálnym vápenným náterom. Odborní pracovníci múzea súčasne pracujú aj na modernizácii expozície vo veži.Počas stavebných prác v priestoroch Trenčianskeho hradu budú upravené okruhy i výška vstupného. Cez pracovné dni bude pre verejnosť prístupné len dolné nádvorie hradu. Návštevníci si budú môcť prezrieť Studňu lásky, hradnú hladomorňu a kasáreň. Počas víkendových dní bude k dispozícii aj okruh B so sprievodcom, kde si návštevníci budú môcť pozrieť okrem dolného nádvoria aj Ľudovítov, Barborin palác a lapidárium okrem Matúšovej veže. Cena tohto okruhu bude tiež finančne zvýhodnená.