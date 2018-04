Stavebníctvo je pre Slovensko dôležité, dokáže stabilizovať ekonomiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) – Stavebníctvo je pre Slovensko dôležité, pretože nie je závislé od ekonomického cyklu a v prípade krízy by mohlo pomôcť stabilizovať situáciu. Poukázal na to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave, kde zároveň priblížil aktuálny stav v tomto sektore.Slovenské stavebníctvo sa podľa neho v súčasnosti vyvíja o niečo pomalšie, pričom ide predovšetkým o dopravnú infraštruktúru.skonštatoval Kováčik.Ďalej uviedol, že cez stavebníctvo pritečie na Slovensko najväčší objem dotácií z fondov Európskej únie (EÚ) a ďalších fondov.spresnil s tým, že aj to je jeden z dôvodov, prečo je stavebníctvo veľmi dôležité.Zároveň poukázal na medziročné kolísanie objemu verejných investícií najmä v oblasti infraštruktúry na Slovensku, čoho následkom dochádza k neefektívnostiupozornil. Potrebný by podľa neho bol záväzný plán budovania infraštruktúry.Stavebníctvo, ako dodal, tiež trpí nedostatkom zamestnancov a výrazným rozdielom medzi priemernou mzdou v tomto sektore a priemernou mzdou v priemysle. Problémom sektora je aj migrácia medzi priemyselnými odvetviami či vyšší priemerný vek zamestnancov.zdôraznil, pričom v súčasnosti je podľa neho priemerný vek zamestnanca v stavebníctve približne 47 rokov.Podľa Kováčika treba zlepšiť podmienky podnikania v stavebníctve, a to aj v oblasti verejného obstarávania.podotkol. ZSPS v spolupráci s Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry (ARI) pripravili pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) metodiku viackriteriálneho hodnotenia ekonomickej výhodnosti ponúk metódou