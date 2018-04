Stavebník: Materiál na D4 a R7 disponuje platnými certifikátmi kvality

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 23. apríla (TASR) - Materiál používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality zohľadňujúcimi všetky príslušné normy jeho použitia. Pre TASR to uviedlo konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7. Reagovalo tak na podozrenie z vývozu kontaminovanej pôdy na úsek stavby diaľnice - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji.Materiál, ktorý sa dováža na výstavbu bratislavského obchvatu je podľa konzorcia zazmluvnený od viacerých subdodávateľov.deklaruje stavebník. Dodržanie všetkých príslušných noriem, ktorých súčasťou sú prísne environmentálne kritériá, je podľa jeho slov kľúčové pre vydanie platnej certifikácie kvality použitého materiálu.Koncesionár projektu, spoločnosť Zero Bypass Ltd., vrátane hlavného zhotoviteľa stavby, spoločnosti D4R7 Construction, pre TASR uviedli, že znova preveril všetky okolnosti dodávok materiálu a potvrdil, že používaný materiál na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality.Slovenská inšpekcia životného prostredia sa v súčinnosti s políciou intenzívne zaoberá podnetom, ktorý sa týka podozrenia, že z areálu bývalej autobusovej stanice na Mlynských nivách v Bratislave sa vyváža kontaminovaná zemina na úsek stavby diaľnice D4 - Podunajské Biskupice a Ivanka pri Dunaji. Tento podnet riešili aj vedenie a Dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a obrátili sa s ním na SIŽP. Developer HB Reavis, ktorý na mieste zbúranej autobusovej stanice buduje nový terminál, pre TASR povedal, že spolupracuje výhradne s certifikovanými dodávateľmi.povedala pre TASR hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová. Do dekontaminácie podložia v území podľa nej doteraz investovali viac ako 16,5 milióna eur.O tom, či je, alebo nie je pôda kontaminovaná, rozhoduje podľa developera už počas realizácie projektu odborný geologický dohľad. Znečistená výkopová zemina je odvezená do recyklačného zariadenia na úpravu. Zemina, ktorá nie je znečistená a bola klasifikovaná ako použiteľný materiál, sa využíva pri budovaní rýchlostných ciest. Podľa občianskeho aktivistu Miroslava Draguna sa pri budovaní bratislavského obchvatu v okolí Jaroveckého ramena používa aj stavebný odpad, ktorý sa následne zakrýva zeminou z neznámeho zdroja.