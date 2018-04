Sťažnosť Antonina V. by sa na Najvyššom súde SR mala riešiť urgentne

Na archívnej snímke podnikateľ talianskeho pôvodu Antonino V. (na snímke uprostred). Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 11. apríla (TASR) – Sťažnosťou talianskeho podnikateľa Antonina V. žijúceho na východe Slovenska voči nedávnemu rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Košiciach, ktorý ho vzal do väzby, sa bude senát Najvyššieho súdu (NS) SR zaoberať na svojom neverejnom zasadnutí v zákonnej lehote, a to, ako vo väčšine väzobných prípadoch, urgentne.uviedla v stredu hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Podľa neoficiálnych informácií, ktoré nie sú potvrdené, by trojčlenný senát vo veci Antonina V. mohol rozhodnúť už vo štvrtok (12.4.).Keďže pôjde o neverejné zasadnutie, nebudú na ňom prítomné procesné strany. To znamená, že ani prokurátor, ani obvinený, teda sťažovateľ Antonino V., a ani jeho obhajca.Senát je zložený z troch sudkýň a jedného sudcu. Tento senát v zložení sudkýň nedávno rozhodoval v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest, kde je hlavný obžalovaný veľkopodnikateľ Jozef M.Krajská prokuratúra (KP) v Košiciach podala na súde návrh na vydávaciu väzbu pre Antonina V., ktorý je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz.uviedol v pondelok (9.4.) hovorca košickej KP Milan Filičko.O návrhu prokuratúry môže KS rozhodovať až po tom, čo NS rozhodne o vyššie uvedenej sťažnosti obvineného proti súčasnej predbežnej väzbe.