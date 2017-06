Sťažnosti je možné oddnes podávať už aj elektronicky

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júna (TASR) – Občania Slovenskej republiky majú od dnešného dňa možnosť domáhať sa svojich práv už aj elektronicky podanou sťažnosťou. Rozšírenie možností prináša novela zákona o sťažnostiach, ktorá dnes vstúpila do účinnosti.Zavedenie elektronickej sťažnosti je jednou zo zmien, ktoré navrhol Úrad vlády (ÚV) SR. Reaguje tak na proces informatizácie spoločnosti a snaží sa realizovať úpravy smerujúce k efektívnemu vybavovaniu sťažností.Po novom nebude možné podať sťažnosť ústne ani telefaxom. Elektronicky ju bude môcť podať občan, ktorý disponuje občianskym preukazom s elektronickým čipom a úspešne sa autentifikuje, vysvetlil ÚV v dôvodovej správe. Ak by e-mail odoslal bez autorizácie kvalifikovaným elektronickým podpisom, musel by sťažnosť do piatich pracovných dní potvrdiť. Inak bude odložená.K novele zákona o sťažnostiach, v poradí už štvrtej, pristúpil Úrad vlády SR s úmyslom odstrániť jeho systémové a vecné nedostatky zistené v aplikačnej praxi. Zároveň sa do novely premietajú prijaté právne normy, ktoré by mohli mať vplyv na postup alebo spôsob prešetrovania a vybavovania sťažností."Novela zákona o sťažnostiach preto novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia," odôvodnil Úrad vlády SR.V zákone upravil spôsob vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, zavedenie možnosti podávania sťažností prostredníctvom elektronických schránok, spôsob podávania sťažnosti sťažovateľom osobne. Novela tiež konkretizuje rozsah podaní, ktoré nespĺňajú podmienky sťažnosti podľa zákona a upravuje aj povinnosti sťažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho sťažnosti.Úrad vlády predložil návrh s rozporom s verejnosťou. Jej zástupcovia v hromadnej pripomienke žiadali, aby boli úrady aj naďalej povinné zaoberať sa anonymnými sťažnosťami, ktoré obsahujú konkrétne informácie nasvedčujúce porušeniu právnych predpisov. Protestovali tiež proti tomu, aby sa predĺžila lehota na vybavenie sťažnosti z 30 na 60 pracovných dní a nesúhlasili napríklad ani s tým, aby mohla byť táto lehota prerušená počas poskytovania súčinnosti iným orgánom verejnej správy.V tomto duchu predložil pozmeňujúci návrh opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Ten chcel lehotu na vybavenie vrátiť späť na 30 pracovných dní. Rovnako žiadal vypustiť ustanovenie, podľa ktorého neplynie lehota na vybavenie sťažnosti počas poskytovania súčinnosti iným orgánom verejnej správy. Parlamentné plénum však pozmeňujúci návrh nepodporilo.Vedúci Úradu vlády SR Igor Federič (Smer-SD) ešte na pôde Ústavnoprávneho výboru NR SR avizoval, že ak prax ukáže, že lehota 60 pracovných dní je prehnane veľa, možno sa baviť o skrátení.dodal Federič.