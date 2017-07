Ste fanúšikom kníh o Harrym Potterovi? Pripravte sa na dva nové tituly

Na archívnej snímke je portál budovy divadla Palace v Londýne, v ktorom naštudovali dvojdielnu inscenáciu Harry Potter a prekliate dieťa; na motívy kníh britskej spisovateľky Joanne K. Rowlingovej. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. júla (TASR) - Séria kníh o legendárnom čarodejníkovi Harrym Potterovi by sa už v októbri mala rozrásť o ďalšie dve publikácie. Oba nové tituly vyjdú pri príležitosti výstavy, ktorá sa bude konať v Británii na počesť 20. výročia vydania prvého z románov o Harrym, informovala agentúra AP.Výstavu s názvom "Dejiny mágie" organizuje Britská knižnica v Londýne a prebiehať bude od októbra až do februára 2018. Samotná knižnica na svojej stránke uviedla, že diváci budú mať príležitosť uvidieť na výstave vzácne vydania kníh, rukopisy či rôzne magické predmety vystupujúce v obľúbených potterovských knihách.Obdivovať budú môcť aj kresby samotnej Harryho stvoriteľky - spisovateľky Joanne K. Rowlingovej - a tiež prvotné náčrty Jimiho Kaya, ilustrátora tejto legendárnej knižnej série. Tieto ich diela pritom budú verejnosti sprístupnené vôbec po prvý raz.Rowlingovej vydavateľstvo Bloomsbury dnes zároveň oznámilo, že pri príležitosti tejto výstavy sa chystá už v októbri vydať ďalšie dve knihy z potterovskej série.Jedna z publikácii s názvom "Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition" (Harry Potter: Dejiny mágie - Kniha o výstave) čitateľov podrobnejšie oboznámi s predmetmi vyučovanými na Rokfortskej strednej škole čarodejníckej.Druhá kniha s názvom "Harry Potter - A Journey Through A History of Magic" (Harry Potter - Cesta dejinami mágie) sa zase bude zaoberať mystickými oblasťami ako alchýmia, jednorožce či staroveké kúzla.