Ste práceneschopný? Takéto máte práva a povinnosti

Bratislava 13. júna (TASR) - Ak dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako desať dní, zamestnávateľ nemá v súvislosti s ňou voči Sociálnej poisťovni (SP) žiadne povinnosti. To znamená, že nie je povinný odovzdať do poisťovne jej začiatok a ani jej ukončenie.Za prvých desať dní práceneschopnosti vypláca zamestnávateľ zamestnancovi náhradu príjmu, nárok na nemocenské v zmysle zákona o sociálnom poistení vzniká zamestnancovi až od 11. dňa práceneschopnosti. Zamestnávateľ je preto povinný do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa práceneschopnosť preukazuje.radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.Ako ďalej uvádza, v prípade, ak doložia potrebné doklady po termíne určenom SP, nemocenskú dávku dostanú v neskoršom výplatnom termíne. Ak zamestnanec odovzdal preukaz zamestnávateľovi, poisťovňa odporúča preveriť si, či ho zamestnávateľ pobočke odstúpil.