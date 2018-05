Sté výročie Pittsburskej dohody si pripomenuli aj v mieste jej podpisu

Na archívnej snímke Pittsburská dohoda. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava/Pittsburgh 31. mája (TASR) - Slávnostné podujatie pri príležitosti stého výročia podpísania Pittsburskej dohody sa za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka konalo vo štvrtok v americkom Pittsburghu.TASR o tom informoval riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka Ladislav Ballek.Slávnostné podujatie sa začalo kladením vencov pri pamätnej tabuli k Pittsburskej dohode na prízemí budovy EQT Plaza. Pokračovalo v Senator John Heinz History Center v Pittsburghu.uviedol Parízek.dodal štátny tajomník.Prítomným sa prihovorili aj zástupcovia krajanských komunít, predstaviteľov štátu Pensylvánia i starosta mesta Pittsburgh William Peduto.Stretnutie organizovali honorárni konzuli Slovenskej a Českej republiky v spolupráci so zastupiteľskými úradmi oboch krajín vo Washingtone a s účasťou slovenskej a českej komunity.Účastníci slávnostného podujatia si mohli pozrieť originál Pittsburskej dohody a spoločnú reprezentatívnu výstavu WWI Centennial Exhibition, ktorú pripravili Historický ústav Slovenskej akadémie vied a český Vojenský historický ústav.Slovensko-americká komunita vznikla v procese hromadného vysťahovalectva najmä v druhej polovici 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2010 sa k slovenskému pôvodu hlásilo 560.000 obyvateľov USA, odhad krajanov je 750.000.V posledných rokoch má odchod mladých Slovákov do USA vzostupnú tendenciu. Sociálna štruktúra migrantov je charakteristická vyšším vzdelaním a tvoria ju najmä mladí ľudia.Zvyšuje sa počet Slovákov predovšetkým v amerických štátoch Florida a Kalifornia. Mestami s najväčšou koncentráciou Slovákov sú Pittsburgh, Cleveland, New York, New Jersey, Buffalo, Chicago, Miami, Sarasota, Los Angeles a San Francisco.Pittsburská dohoda patrí k základným kameňom vzniku niekdajšieho Československa. Bola to politická dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s budúcim československým prezidentom Tomášom Garrigueom Masarykom. Pittsburská dohoda je dokument o súhlase s politickým programom spojenia Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Dohoda schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu a snem.