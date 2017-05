Štěch: Jediným vinníkom problémov je Babiš, prezident pohŕda ústavou

Milan Štěch, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 5. mája (TASR) - Za jediného vinníka súčasnej situácie v Českej republike označil dnes sociálnodemokratický predseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch ministra financií Andreja Babiša.Podľa slov jedného z najvyšších ústavných činiteľov krajiny mal líder hnutia ANO, vicepremiér a šéf rezortu financií veľké množstvo príležitostí, aby vysvetlil nejasnosti okolo svojich majetkových a finančných transakcií, ale nevyužil ich. Podľa ČSSD je preto jeho odchod z vládneho kabinetu nevyhnutný.Štěch hovoril o tom v rozhovore, ktorý poskytol dnes pre internetovú televíziu DV TV.Zdôraznil, že žiadnemu slušnému človekovi sa nemohlo páčiť správanie prezidenta ČR Miloša Zemana pri štvrtkovom ceremoniáli na Pražskom hrade, a poznamenal, že sociálni demokrati si teraz počkajú na postup hlavy štátu v súvislosti so žiadosťou o odvolanie šéfa rezortu financií, ktorú už doručili do jej sídla.Ak prezident tejto žiadosti nevyhovie, potom ČSSD s určitosťou nezostane v defenzíve, naznačil predseda Senátu, ktorý nevylúčil ani možnosť ústavnej žaloby na prezidenta. Tá je však zatiaľ podľa jeho slov neaktuálna, aj keď sa na budúci týždeň bude z iniciatívy viacerých senátorov na parlamentnej pôde hovoriť aj o tejto možnosti.Štěch kritizoval najvyššieho českého predstaviteľa za iný výklad ústavy v prípade teraz avizovanej demisie premiéra, než aký uplatnil v prípade rezignácie premiéra Petra Nečasa pred štyrmi rokmi, ktorú v súlade s platnou ústavou ČR automaticky vnímal ako demisiu celej vlády.Prezident tak pohŕda ústavou, naznačil predseda českého Senátu a dodal, že ak by v tom pokračoval ďalej, mohol by sa stať prevodovou pákou Andreja Babiša.