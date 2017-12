Štedrovečerný stôl láka jedlami, ktoré môžu ohroziť naše zdravie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník

Košice 24. decembra (TASR) - Štedrovečerný stôl láka kombináciou jedál, ktoré môžu ohroziť naše zdravie. Tvrdí to lekárka Internej kliniky Nemocnice Košice-Šaca, člena skupiny Agel, Katarína Hricová a zároveň radí, ako predísť prejedaniu, problémom s trávením, ktoré nás môžu priviesť k lekárovi."Základné pravidlo je počúvať svoje telo a neprejedať sa. Sústredila by som sa skôr na množstvo ako kombinácie, tie sú špecifické pre každého jedného z nás. Snáď jedna naozaj nebezpečná kombinácia je veľa 'mastného' s 'tvrdým', čiže opatrne s rezňom, majonézou a alkoholom. Tento mix nemá rád náš žlčník a jeho nerozlučný kamarát pankreas," vystríha lekárka a dopĺňa, že zápal žlčníka a pankreasu je veľmi nepríjemný a v niektorých prípadoch môže ohroziť aj život."Pohár aperitívu pred jedlom a pohár digestíva po jedle môže pozitívne vplývať na naše trávenie. Samozrejme nie pred a po každom chode," vysvetlila Hricová.Pitný režim je podľa jej slov dôležitý v každom období, nielen v lete. Netreba naň zabúdať ani počas sviatočných dní. Sladené perlivé nápoje nemusia byť tou najlepšou voľbou."Stále platí, že čistá voda, slabšie čaje či riedené ovocné šťavy sú pre nás to najlepšie. Mnoho ľudí si neuvedomuje, koľko kalórií do tela dostáva sladenými perlivými nápojmi," tvrdí lekárka.Lekárka odporúča uprednostniť domáce koláčiky. "Spravidla obsahujú menej cukru a viac vlákniny. Oriešky či sušené ovocie sú počas týchto sviatkov ideálne na maškrtenie," doplnila."Ak sa už stane, že je nám po jedle ťažko, pomôže krátka prechádzka, pohyb. V neposlednom rade môže pomôcť tabletka s tráviacimi enzýmami, nie však preventívne. Ak má niekto chronické ťažkosti, mal by postupovať podľa odporučení svojho lekára," hovorí Hricová.V prípade alkoholu, ktorého prehnané množstvo dokáže rozhádzať organizmus aj na niekoľko dní, odporúča to staré známe "všetko s mierou".