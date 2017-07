Štefan Harabin spochybnil známy prípad podozrenia z extrémizmu

Štefan Harabin, archívne foto. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. júla (TASR) - Senát Najvyššieho súdu SR pod vedením Štefana Harabina spochybnil jeden z najznámejších prípadov, ktorý súdy posudzujú podľa sprísnených pravidiel boja proti extrémizmu platiacich od začiatku roka. Prepustil na slobodu 31-ročného Petra P., ktorý podľa polície napadol vo februári v Banskej Bystrici francúzskeho študenta tmavej pleti. V dnešnom vydaní o tom informuje denník Sme.Väzbu navrhla pre útočníka prokuratúra. Najvyšší súd však uznal jeho sťažnosť a ešte 2. marca ho prepustil z väzby, do ktorej sa dostal po potýčke z 12. februára. Svedectvá proti útočníkovi pritom označil za nepoužiteľné.cituje Sme uznesenie.Obvinený mal podľa polície francúzskeho študenta tmavej pleti skleneným pohárom udrieť do hlavy. Črepy pritom porezali študenta na spánku, na líci a na ústach. Bitku údajne sprevádzali rasistické nadávky. Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej útočník na 20-ročného Francúza kričal, že ho zabije. Prípad prevzala Národná kriminálna agentúra, ktorá má od januára špecializovaný útvar na vyšetrovanie trestných činov spojených s extrémizmom.Harabinov senát označil za nepodstatnú informáciu zo spisu, že už keď Francúz do baru prišiel, niekto tam hajloval. Z dôkazov podľa Harabina nie je vôbec jasné, kto bitku vyvolal, lebo aktéri situáciu opísali úplne odlišne. V zdôvodnení Harabin tvrdí, že polícia nepochopiteľne nevypočula návštevníkov, ktorých za svedkov navrhoval obvinený. Harabin tiež upozornil, že zranenia mal aj obvinený.Sudca sa pozastavil nad dôležitými časťami výpovedí troch priateľov študenta, ktoré vyšetrovateľ zaznamenal úplne identicky. Také niečo vraj Harabin vo svojej kariére nezažil a ide podľa neho o neprípustný dôkaz, a to pre podozrenie, že išlo o dohodnutú informáciu. Za nepoužiteľný dôkaz označil aj zistenie polície, že obvinený označil na internete symbolom "páči sa mi" stránku Slovenského hnutia obrody, ktoré združuje prívržencov totalitného slovenského štátu.Polícia na žiadosť denníka o stanovisko nereagovala, vyšetrovateľ sa musí výhradami súdu zaoberať a situáciu znovu vyhodnotiť. Sme pripomína, že opatrenia proti extrémizmu Harabin kritizuje aj vo svojich verejných vystúpeniach. V poslednom čase sa ukazuje s aktivistami, ktorí sa otvorene hlásia k extrémizmu. O Štefanovi Harabinovi sa podľa denníka špekuluje ako o možnom kandidátovi ĽSNS na predsedu samosprávneho kraja v Prešove. Bývalý šéf Najvyššieho súdu a minister spravodlivosti sa k tomu zatiaľ priamo nevyjadril.