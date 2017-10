Štefanec: Dvojaká kvality potravín dlhodobo rezonuje v europarlamente

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. októbra (TASR) - Poslanci Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) dnes diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o možnostiach, ako pomôcť vnútroštátnym orgánom krajín EÚ v boji proti dvojakej kvalite potravín. V rámci debát zaznel aj význam spotrebiteľského summitu v Bratislave (13.10), ktorý sa bude venovať práve tejto téme, uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).Poslanec, ktorý je členom výboru IMCO v rozhovore pre TASR uviedol, že téma dvojakej kvality potravín dlhodobo rezonuje v europarlamente. Jeho členovia podľa Štefanca zastávajú názor, že občania vystavení rôznorodej kvalite rovnako označených tovarov sa môžu cítiť ako občania druhej kategórie, čo nemožno dovoliť.Pripomenul, že táto téma sa stala silne politickou a európskou. Eurokomisia podľa neho navrhla súbor usmernení na riešenie tejto otázky, ktoré si nevyžadujú nové nariadenia, regulácie a zbytočnú administratívu, ale lepšie využívanie už dostupných nástrojov.vysvetlil Štefanec.Na tento aspekt sa zameral aj vo svojom prejave v IMCO, keď zdôraznil, že je veľký priestor na spoluprácu národných regulátorov na odhaľovaní vinníkov v niektorých krajinách. "Ak sa niekto správa nečestne, musíme to vedieť v celej Únii," spresnil. Dôležitejšiu úlohu by tu podľa neho mali zohrávať aj spotrebiteľské združenia, lebo je dôležité, aby sa ľudia mali na koho obrátiť.Poslanec upozornil, že pri boji za práva spotrebiteľov nemožno obmedziť slobodu konania výrobcov a oslabiť konkurenčné prostredie; v ňom však musia platiť rovnaké podmienky pre všetkých a pod rovnakou značkou tovaru sa musí na spoločnom trhu EÚ objaviť aj tovar s rovnakým zložením. Iné zloženie musí byť podľa Štefanca jasne označené, aby spotrebitelia boli informovaní a sami sa rozhodovali čo chcú kúpiť.uviedol Štefanec.Medzinárodný spotrebiteľský summit, ktorý sa uskutoční v piatok Bratislave, zarezonoval aj na dnešnom podujatí v europarlamente. Štefanec uviedol, že podľa poslancov je to dobrý krok a je dôležité, aby spolu diskutovali predstavitelia členských štátov, eurokomisie a europarlamentu a našli spoločnú reč.dodal v závere.