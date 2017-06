ŠTEFANEC: KDH je za väčšiu spoluprácu v eurozóne

Na snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. júna (TASR) - Mimoparlamentné hnutie KDH je za väčšiu spoluprácu v eurozóne. Uviedol to dnes na tlačovej besede v Bratislave europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec, za účasti člena predsedníctva KDH Andreja Klapicu.priblížil Štefanec.KDH podľa neho taktiež podporuje vytvorenie kapitálovej únie, pretože znamená lepší prístup pre kapitálové zdroje, najmä pre malých a stredných podnikateľov, ktorí tvoria najviac pracovných miest, a to ako na Slovensku, tak aj v celej EÚ.podčiarkol Štefanec.KDH podľa jeho slov podporuje ďalšiu integráciu v oblasti digitalizácie, energetiky a bezpečnosti. "doplnil.Pre Štefanca je paradoxné, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na jednej strane deklaruje, že je za užšiu integráciu eurozóny, avšak na druhej strane hovorí o potrebe otvorenia dlhovej brzdy. "poznamenal Štefanec.Podľa Klapicu pri diskusii o hlbšej integrácii by mohli byť niektoré návrhy pre SR nebezpečné, najmä pre malých a stredných podnikateľov.povedal Klapica.dodal Klapica.