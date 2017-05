ŠTEFANEC: Minister M. Lajčák nemá právo podporovať vstup Turecka do EÚ

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 27. mája (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH, EĽS) protestuje proti piatkovému (26.5.) vyhláseniu ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (Smer-SD), že Slovensko podporuje ambície Turecka stať sa členom EÚ. Podľa Štefanca na to nemal právo.povedal Štefanec.Ako podotkol, odvtedy sa útoky na novinárov, sudcov, učiteľov a demokraciu ako takú len zhoršili. Minister Lajčák sa mal podľa Štefanca pred týmto vyjadrením poradiť s Národnou radou SR alebo aspoň s parlamentným výborom pre európske záležitosti.skonštatoval europoslanec.Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák označil v piatok po rokovaní s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušoglom vzájomné vzťahy Slovenska a Turecka za výborné a krajiny za priateľské.vyhlásil.Slovensko podľa ministra podporuje ambície Turecka stať sa členom EÚ.konštatoval Lajčák.Zároveň však zdôraznil, že členstvo v EÚ nie je zásluhové, je založené na splnení veľmi prísnych a náročných kritérií. Avšak krajina, ktorá deklaruje svoj záujem a ktorá ich splní, by mala mať možnosť vstúpiť do EÚ. Slovensko je podľa ministra otvorené, podporuje proces rozširovania EÚ.poznamenal Lajčák.