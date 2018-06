Štefanec: Misia EP ešte do konca roka preverí agrodotácie na Slovensku

Na archívnej snímke Ivan Štefanec Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. júna (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) vo štvrtok schválil vyslanie novej kontrolnej misie na Slovensko. Poslanec Ivan Štefanec (KDH) pre TASR uviedol, že misia by sa mala uskutočniť ešte do konca roka 2018.Jej cieľom bude zmapovať prípady porušovania pravidiel pri prerozdeľovaní európskych financií, a to najmä v poľnohospodárstve. Misiu Európskeho parlamentu povedie predsedníčka výboru CONT Ingeborg Grässleová, ktorá už Slovensko navštívila v marci v rámci monitorovacej misie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) v europarlamente Ivan Štefanec upozornil, že ide o priamu reakciu na sťažnosti slovenských farmárov, ktoré predostreli aj priamo na pôde Európskeho parlamentu (EP).Štefanec pripomenul, že ihneď po vražde Kuciaka a Kušnírovej začal Európsky parlament konať. Zriadená bola šesťčlenná monitorovacia misia, podozreniami zo zneužívania eurofondov sa začal zaoberať nový Výbor pre vyšetrovanie finančných podvodov (TAXE3) a poslanci v pléne schválili osobitnú správu o celej situácii.opísal situáciu Štefanec.Dodal, že delegácia slovenských farmárov, ktorí na jeho pozvanie prišli v máji do EP, osobne informovala o svojich problémoch Grässleovú.povedal Štefanec.Výbor CONT vo štvrtok počas svojej schôdze diskutoval s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR Jurajom Kožuchom. Témou bolo využívanie fondov EÚ v slovenskej poľnohospodárskej politike.