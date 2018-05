Štefanec pozval farmárov svedčiť do EP o podvodoch s agrodotáciami

Na archívnej snímke Ivan Štefanec. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Brusel 22. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) a predstavitelia Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) budú mať možnosť si v stredu večer vypočuť zástupcov Iniciatívy poľnohospodárov zo Slovenska. Vypočutie farmárov na pôde EP zorganizoval europoslanec a vedúci slovenskej delegácie Európskej ľudovej strany (EPP) v europarlamente Ivan Štefanec (KDH).Štefanec sa rozhodol dať priestor na vyjadrenie slovenským farmárom priamo v Bruseli. Pozval piatich slovenských poľnohospodárov, ktorí sú podľa jeho slov obete podvodov s agrodotáciami, čelia prenasledovaniu a nečinnosti zo strany štátnych orgánov. K slovu sa dostanú v stredu poobede od 17.00 do 18.00 h miestneho času.Poslanec v rozhovore pre TASR uviedol, že cieľom tohto stretnutia je spoločné hľadanie riešenia, ktoré by na európskej úrovni zlepšilo dohľad nad využívaním eurodotácií do poľnohospodárstva a dodržiavaním zásad právneho štátu. Štefanec na túto akciu pozval aj tých europoslancov, ktorí v marci boli súčasťou osobitnej monitorovacej misie na Slovensku zriadenej po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.opísal situáciu poslanec. Dodal, že štát, ktorý má dohliadať na prideľovanie dotácií a na vymáhanie práva, je voči ich prosbámEuroposlanec upozornil, že so žiadosťou vytvoriť medzinárodný vyšetrovací tím v súvislosti s podvodným zneužívaním agrodotácií sa už obrátil aj na generálneho prokurátora Slovenskej republiky.odkázal v závere.