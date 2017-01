Štefanec: Pre EÚ budú významné voľby vo Francúzsku a Nemecku

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 7. januára (TASR) - Rok 2017 bude rokom veľkých výziev pre celú Európsku úniu, najmä vzhľadom na výsledky prezidentských volieb vo Francúzsku a parlamentných volieb v Nemecku, domnieva sa poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (KDH).upozornil Štefanec v rozhovore pre TASR.Dodal, že dve najsilnejšie krajiny EÚ majú silnú tradíciu spojenectva a ostatné krajiny očakávajú, že budú aj naďalej príkladom európskej spolupráce.Za ďalšiu výzvu pre EÚ poslanec považuje rokovania so Spojeným kráľovstvom o brexite, ktorý je, lebo hoci britská premiérka Theresa Mayová ohlásila, že v marci aktivuje článok 50. Lisabonskej zmluvy, nie je jasný ďalší vývoj tohto procesu.vysvetlil Štefanec.Spresnil, že pre EÚ je kľúčové zachovanie jednotného trhu a možnosti pre občanov, aby mohli slobodne cestovať a pracovať v Británii a aby podnikatelia mohli exportovať svoje výrobky a služby do tejto krajiny.Podľa Štefanca bude ďalšou veľkou témou pre EÚ v toku 2017 spolupráca so Spojenými štátmi. Európania sú zvedaví, ako sa postaví k americko-európskej spolupráci nový prezident Donald Trump, pretože počas kampane mal viacero rozporuplných vyhlásení nielen v oblasti obrany, ale aj v ohľadom ekonomických vzťahov.skonštatoval poslanec. Podľa neho je kľúčové, aby dve ekonomicky najvyspelejšie časti sveta, ktoré spolu vytvárajú štvrtinu svetového produktu, udávali tón vo svete, aby určovali štandardy pre budúcnosť a nekopírovali ich trebárs z Ázie.S odkazom na výzvy na silnejšiu európsku obranu poslanec naznačil nevyhnutnosť nových opatrení aj pre vnútornú bezpečnosť EÚ, lebo Európania sú dnes svedkami útokov v kybernetickej oblasti, rôznych dezinformačných kampaní a hybridnej vojny v podobe podsúvania nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.upozornil Štefanec, pričom pripomenul, že slovenské predsedníctvo v Rade EÚ prispelo k posunu vpred pri oboch témach.