ŠTEFANEC: Slovensko je exportná ekonomika,preto je pre neho CETA dobrá

Ivan Štefanec, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Odporúčame aj: Odporcovia obchodnej dohody CETA predložili v europarlamente petíciu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 15. februára (TASR) – O ratifikácii obchodnej dohody CETA s Kanadou dnes rozhodne Európsky parlament. Slovenskí europoslanci vo väčšine dohodu podporujú a považujú ju za výhodnú.vyhlásil slovenský europoslanec Ivan Štefanec za ľudovcov. Od odstránenia ciel medzi EÚ a Kanadou si sľubuje zvýšenie zamestnanosti a pokles cien pre spotrebiteľov. Argumenty odporcov CETA považuje za neopodstatnené a zavádzajúce.Dohodu plánuje svojím hlasom podporiť europoslanec Richard Sulík za skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov.uviedol europoslanec. Odporcom priznal právo protestovať proti dohode, ale CETA podľa neho prináša viac pozitív ako negatív.Slovenská europoslankyňa z radov Progresívnej aliancie socialistov a demokratov Monika Smolková avizovala, že obchodnú dohodu s Kanadou v hlasovaní podporí, ale priznala, že mnoho jej straníkov má iný názor. "vysvetlila Smolková.Proti dohode sa vyslovila aj jej stranícka kolegyňa, europoslankyňa Monika Beňová. Smolková napriek tomu očakáva, že dohoda bude dnes v EP rafitikovaná. Prínos dohody vidí napríklad v oblasti vedeckej spolupráce a jednoduchšom vycestovaní slovenských študentov do Kanady.Dohoda CETA odstraňuje väčšinu ciel medzi EÚ a Kanadou s výnimkou verejných a audiovizuálnych služieb, dopravy a niekoľkých poľnohospodárskych produktov. Zjednocuje štandardy a prináša aj obojstranné uznávanie certifikátov celej palety výrobkov, vrátane potravín, hračiek aj elektroniky.Uľahčuje pohyb pracovných síl a podnikanie pre európske firmy v Kanade. Občania Únie sa na základe uznávania odbornej kvalifikácie ľahšie uplatnia na kanadskom trhu. Európske firmy sa budú môcť uchádzať o kanadské vládne zákazky a vyvážať až 92 % typov potravín do zámoria.Ak dnes EP dohodu ratifikuje, môže sa začať predbežne uplatňovať už od marca. CETA vojde definitívne do platnosti po ratifikácii v národných a regionálnych parlamentoch členských štátov EÚ.