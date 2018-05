Štefanec: SR ostane čistým príjemcom prostriedkov z EÚ, bude ich menej

Na archívnej snímke Ivan Štefanec. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 5. mája (TASR) - O novom viacročnom rozpočte EÚ sú isté dve veci. Eurofondy budú pokračovať a Slovensko bude stále čistým príjemcom, no peňazí bude určite menej. Pre TASR to zhodnotil slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH).Úbytok prostriedkov spôsobí nielen odchod Veľkej Británie, zmení sa hlavne štruktúra rozpočtu.konštatoval europoslanec.Podľa neho je pre EÚ dôležité, aby mohli ľudia a predovšetkým mladí ľudia viac cestovať a študovať v Európe. Program Erazmus, cez ktorý sa financujú výmenné pobyty študentov, by preto mal v novom rozpočte dostať dvojnásobok prostriedkov.povedal Štefanec. Už tento rok budú môcť osemnásťroční mladí ľudia získať lístok Interrail na tri týždne zadarmo.myslí si.Európska komisia (EK) navrhla budúci sedemročný rozpočet EÚ vo výške takmer 1,14 bilióna eur, čo predstavuje 1,11 % celkového ekonomického výkonu 27 štátov EÚ po odchode Británie. Konečná podoba rozpočtu EÚ sa bude ešte upravovať, musia ho jednomyseľne schváliť členské štáty EÚ a odsúhlasiť Európsky parlament.