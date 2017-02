ŠTEFANEC: Vláda by mala do hospodárenia zaviesť tzv. výdavkové limity

Na archívnej snímke eurposlanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenská vláda by mala do hospodárenia štátu zaviesť tzv. výdavkové limity. Uviedol to dnes na brífingu europoslanec a člen predsedníctva mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Ivan Štefanec, za účasti člena predsedníctva KDH Andreja Klapicu.povedal Štefanec.Pripomenul, že aj KDH prispelo k realizácii ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (zákona tzv. dlhovej brzde), ktorý zabezpečil zavedenie dlhových limitov, aby Slovensko malo zodpovedné verejné financie.upozornil.Príjmy štátneho rozpočtu musia podľa neho vždy rásť rýchlejšie ako výdavky.priblížil.Výdavkové limity Slovensko podľa Štefanca potrebuje "urgentne", pretože pri porovnaní hospodárenia krajín V4 za posledné štyri roky jedine Slovensku pomer výdavkov štátu k hrubému domácemu produktu (HDP) rástol, kým ostatným trom krajinám klesal.