Štefunko: SR by mala podporiť regióny a rekvalifikáciu pracovníkov

Bratislava 31. januára (TASR) – Slovensko dotovalo zahraničné firmy, teraz v nich však nemá kto pracovať. Srbi či Ukrajinci obchádzajú zákon a cez maďarské a rumunské agentúry zamestnávajú cudzincov za podmienok, ktoré by Slováci neakceptovali, a tým tlačia mzdy dole. Poukázal na to v stredu na tlačovej konferencii Ivan Štefunko, predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS).zdôraznil pre TASR Štefunko s tým, že je to výsledok zanedbanej práce politickej reprezentácie počas posledného desaťročia. Podľa neho Slovensko dotovalo zahraničné firmy z jedného alebo dvoch odvetví, aby prišli do SR a priemysel krajiny sa preto stal veľmi zraniteľným.vymenoval Štefunko.Problémom je podľa predsedu PS aj kvalifikácia slovenských pracovníkov a odchod vyštudovaných mladých ľudí do zahraničia. Rovnako tak z dôvodu zlej infraštruktúry aj obyvatelia východného Slovenska radšej cestujú do zahraničia za prácou.doplnil.Firmy podľa neho zamestnávajú cudzincov, ktorí majú nižšie nároky ako Slováci.priblížil Štefunko.uviedol.Dodal, že skutočným problémom sú veľmi veľké rozdiely medzi regiónmi. Podľa neho treba cielene rozvíjať podnikateľské prostredie, ktoré súvisí s daným regiónom. Ďalším z riešení PS je dôraz na celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu pracovníkov vzhľadom na technológie, ktoré musia pracovníci ovládať. SR by mala podľa neho viac motivovať firmy, aby vedeli efektívne žiadať o prostriedky zo sociálneho fondu EÚ, kde sa môžu uchádzať o podporu rekvalifikácie zamestnancov.Jedným z východísk z tejto situácie je podľa hnutia presunutie pracovnej sily do regiónov, kde sa ponúka práca.konštatoval Štefunko.