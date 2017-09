Steinmeier: Médiá poskytli provokáciám v kampani priveľa priestoru

Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecké médiá poskytli provokáciám Alternatívy pre Nemecko (AfD) v predvolebnej kampani priveľa priestoru. Pre internetové vydanie periodika Die Zeit to dnes uviedol nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.Porušenie tabu by sa nemalo vyplácať, povedal Steinmeier bez toho, aby konkrétne menoval akúkoľvek politickú stranu, a dodal, že ten, koho za každú provokáciu pozvú do talkshow, sa cíti povzbudený k ďalším provokáciám.Steinmeier však súčasne vyjadril aj porozumenie pre hnev a nespokojnosť občanov predovšetkým vo východonemeckých spolkových krajinách.citovala tlačová agentúra DPA slová nemeckého spolkového prezidenta.Podľa jeho slov nejde pritom výlučne o zlomy v životopisoch z obdobia rokov 1989-1990, ide aj o chýbajúce ocenenie biografií o 25 rokov neskôr.Ako je známe, Alternatíva pre Nemecko (AfD) výrazne posilnila práve na východe Nemecka, v Sasku získala v nedeľňajších parlamentných voľbách dokonca najviac hlasov.