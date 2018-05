Steinmeier sa stretol s Porošenkom, podporil celistvosť Ukrajiny

Ukrajinský prezident Petro Porošenko (vľavo) a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier počas prehliadky čestnej stráže 29. mája 2018 v Kyjeve. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 29. mája (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier podporil územnú celistvosť Ukrajiny vo vyjadrení po tom, ako sa v utorok v Kyjeve stretol so svojím ukrajinským partnerom Petrom Porošenkom.povedal Steinmeier po stretnutí s Porošenkom v prezidentskom sídle, Marijinskom paláci.Mierová dohoda z roku 2015 je zatiaľ jediný spôsob, akovyhlásil nemecký prezident na dvojdňovej návšteve Kyjeva.Obaja lídri mali podľa očakávania diskutovať o krokoch Ukrajiny smerujúcich k jej ďalšej integrácii do Európskej únie a o snahách ukončiť roky trvajúci konflikt medzi ukrajinskou armádou a proruskými povstaleckými skupinami na východe Ukrajiny.Steinmeier položil na začiatku návštevy Kyjeva veniec na hrob neznámeho vojaka, napísala tlačová agentúra DPA.Nemecký prezident má takisto viesť rozhovory s ukrajinským premiérom Volodymyrom Hrojsmanom a stretnúť sa s učiteľmi a študentmi nemeckého jazyka v Kyjeve aj v západoukrajinskom meste Ľvov, do ktorého pricestuje v stredu.Berlín je v posledných rokoch jedným z najpevnejších zástancov sankcií proti Rusku, zameraných na vytvorenie tlaku na to, aby vrátilo Ukrajine južný krymský región a ukončilo konflikt na východe Ukrajiny.Nemecko však má na Ukrajine aj ekonomické záujmy a dalo konečný súhlas s rozšírením plynovodu, ktorý transportuje ruský zemný plyn priamo do Nemecka.Ukrajina protestuje proti tomuto projektu nazvanému Severný prúd 2 (Nord Stream 2) s tým, že podkopáva sankcie uvalené na Rusko. Výstavba tohto rozšíreného plynovodu sa začala tento mesiac.Steinmeier sa stretol s Porošenkom aj minulý mesiac v Berlíne, aby tak ukázal diplomatickú podporu Ukrajine. Takisto aj nemecký minister hospodárstva a energetiky Peter Altmaier navštívil tento mesiac Ukrajinu a ubezpečil tamojších predstaviteľov, že Nemecko bude pri transporte plynu vždy počítať s Ukrajinou.