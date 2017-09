Stephensová víťazkou ženskej dvojhry US Open

Americká tenistka Sloane Stephensová na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





ženy - dvojhra - finále:



Sloane Stephensová (USA) - Madison Keysová (15-USA) 6:3, 6:0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na US Open. Vo finále zdolala svoju krajanku a nasadenú pätnástku Madison Keysovú za rovnú hodinu hladko 6:3, 6:0 a získala prvý grandslamový titul. Stephensová je prvá americká víťazka US Open, ktorej priezvisko neznie Williamsová, od roku 1998, keď v New Yorku triumfovala Keysovej trénerka Lindsay Davenportová. Zároveň je renkingovo najnižšie postavená šampiónka z Flushing Meadows v histórii, pred začiatkom turnaja jej v rebríčku WTA patrilo 83. miesto.Po operácii chodidla sa vrátila do súťažného kolotoča vo Wimbledone a na letnej šnúre na zámorských hardoch naznačila, že s ňou na US Open treba rátať. Na veľkých turnajoch v Toronte a v Cincinnati postúpila až do semifinále. Na záverečnom grandslame sezóny postupne získala skalpy štyroch hráčok elitnej svetovej dvadsiatky - Slovenky Dominiky Cibulkovej, Lotyšky Anastasii Sevastovovej, Američanky Venus Williamsovej a Keysovej.Z New Yorku si odnáša prémiu 3,7 milióna dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka. V jeho novom vydaní sa posunie na 17. priečku. Keysová napriek finálovej prehre dosiahla na US Open životný úspech. Jej doterajším maximom na podujatiach veľkej štvorky bolo semifinále na Australian Open z januára 2015. Dvadsaťdvaročná Američanka, ktorá po operácii ľavého zápästia vynechala úvodné dva mesiace tejto sezóny, sa v rebríčku posunie zo 16. na 12. pozíciu.Obe hráčky si do stavu 2:2 suverénne vyhrávali svoje podania. Stephensová v piatom geme zobrala Keysovej servis, po potvrdení brejku sa ujala vedenia 4:2 a dostala sa na koňa. Stephensová hrala trpezlivo, robila minimum nevynútených chýb. Keysová sa snažila hrať aktívne, no priveľa kazila. Za stavu 3:5 opäť stratila servis, čo bol zlomový moment zápasu. V druhom sete Stephensová úplne ovládla dianie na dvorci Arthura Ashea a súperke uštedrila "kanára". V šiestom geme premenila v poradí tretí mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Keysovou na 2:0.