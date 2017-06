Stepinski pred duelom so Slovenskom: Detailne sme ich sledovali

Na snímke štadión Arena Lublin, na ktorom Slováci odohrajú dva zápasy a to s domácim Poľskom a Švédskom na ME vo futbale do 21 rokov 15. júna 2017 v poľskom Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lublin 15. júna (TASR) - Tréner poľskej reprezentácie do 21 rokov Marcin Dorna má na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie k dispozícii troch futbalistov so skúsenosťami z vlaňajších ME vo Francúzsku. V piatkovom súboji A-skupiny so Slovenskom (20.45 h, Arena Lublin) môže nasadiť stredopoliarov Bartosza Kapustku a Karola Linettyho, ako aj útočníka Mariusza Stepinského.Z kádra slovenskej dvadsaťjednotky si účasť na EURO 2016 pripísal iba Milan Škriniar, pomer sa však vyrovnáva pri pohľade na zápisy zo stretnutí. Spomedzi poľskej trojice si nielen atmosféru, ale aj zápasové vyťaženie vyskúšal akurát Kapustka, ďalší dvaja zostali v pozícii nevyužitých náhradníkov." povedal na štvrtkovej predzápasovej tlačovej konferencii Kapustka, ktorý sa po lanskom prestupe z Cracovie Krakov do Leicestru City nedočkal v uplynulej sezóne štartu v anglickej Premier League: "Linetty pozná Škriniara z ich spoločného pôsobenia v talianskej Sampdorii Janov, ale Poliaci využili ďaleko širšie možnosti študovania svojho úvodného oponenta. "" uviedol Stepinski.Ten v porovnaní s Kapustkom nastupoval vo francúzskom Nantes pravidelne aj v najvyššej súťaži. V Ligue 1 2016/2017 mal na konte 21 zápasov, štyri góly a zhodný počet asistencií. "" dodal Stepinski.