Štiavnické Schemnitz ARCH+A days májú spopularizovať architektúru

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 4. augusta (TASR) - V Banskej Štiavnici sa v sobotu (5.8.) začína druhý ročník podujatia Schemnitz ARCH+A days, zameraného na popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a súvisiacich umení. Podujatie predstaví v priebehu takmer dvoch mesiacov tri zaujímavé aktivity.Ako sa píše na stránke mesta, budú to Schemnitz ARCH+A day, Jesenná univerzita architektúry a slávnostné ukončenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva.Zázemie pre aktivity poskytne hlavný spoluorganizátor akcie, detašované pracovisko Fakulty architektúry STU v Bratislave - Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu architektonického dedičstva (Architectural Research Center on Heritage and Art education – ARCHA).Súčasťou sobotňajšieho otváracieho podujatia je výstava a blok prezentácií siedmich významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu – Schemnitz ARCH+A day 2017.Zámerom projektu je predstaviť umelcov žijúcich či tvoriacich v regióne Banskej Štiavnice (Peter Nižňanský a Slavomír Bachorík), umelcov s celoslovenskou pôsobnosťou (Norbert Bodnár), ako aj s medzinárodným presahom (Lucia Škandíková, Henrieta Moravčíková), či významných zahraničných umelcov a autorov (Bedřich Ludvik, David Karásek).Projekt si kladie za cieľ vytvorenie komunikačnej, popularizačnej a vzdelávacej platformy medzi umeleckým a akademickým prostredím, protagonistami súčasného umenia, architektúry a dizajnu s verejnosťou. Jeho cieľom je tiež obohatiť a prehĺbiť aktuálnu umeleckú diskusiu na Slovensku, vzdelávanie odbornej aj laickej verejnosti a popularizovať vzájomné priemety architektúry, dizajnu a súvisiacich umení v prostredí Banskej Štiavnice – lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.