Stielike skončil na lavičke kórejskej futbalovej reprezentácie

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 15. júna (TASR) - Vedenie Kórejskej futbalovej asociácie vo štvrtok ukončilo spoluprácu s reprezentačným trénerom Ulim Stielikem. Zverenci nemeckého lodivoda v utorok prekvapujúco prehrali v zápase ázijskej kvalifikácie MS 2018 v Katare 2:3, čím si skomplikovali postupové vyhliadky.Juhokórejčania nechýbali na uplynulých deviatich svetových šampionátoch, po prehre v Dauhe s 88. tímom svetového rebríčka je však ich účasť na MS 2018 v Rusku ohrozená. V tabuľke 1. skupiny im dva zápasy pred koncom kvalifikácie síce stále patrí druhá postupová pozícia, no o tú môžu ešte veľmi reálne prísť. Záverečný súboj totiž odohrajú v septembri v Taškente na pôde tretieho Uzbekistanu, ktorý za nimi zaostáva iba o bod a môže ich preskočiť. Šancu na miestenku nestratí ani tretí tím tabuľky, cesta na MS by však potom viedla cez mimoriadne náročné play off a interkontinentálnu baráž.Kórejčania pokračujú v nevyrovnaných výkonoch, už predtým prehrali v Iráne i Číne. V nasledujúcom kvalifikačnom dueli doma s Iránom (31. augusta) už povedie národné mužstvo iný tréner.Stielike bol najdlhšie pôsobiaci tréner na juhokórejskej lavičke. Od svojho nástupu do funkcie v septembri 2014 priviedol národný tím k 27 víťazstvám, okrem toho zaznamenal aj štyri remízy a sedem prehier. Na Ázijskom pohári 2015 obsadila reprezentácia pod jeho vedením druhé miesto.