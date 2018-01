Stíhacím pretekom 6. kola jasne dominoval Nór J. T. Boe

Nór Johannes Thingnes Boe na trati šprintu na 10 km v rámci 6. kola Svetového pohára v biatlone mužov v talianskej Anterselve 19. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



stíhacie preteky na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nór.) 31:14,4 min (0 tr. okr.), 2. Martin Fourcade (Fr.) +1:00,5 (1), 3. Anton Šipulin (Rus.) +1:18,4 (1), 4. Arnd Peiffer (Nem.) +1:47,5 (1), 5. Emil Hegle Svendsen (Nór.) +1:57,1 (0), 6. Emilien Jacquelin (Fr.) +2:00,8 (2), 7. Simon Eder (Rak.) +2:03,8 (1), 8. Simon Desthieux (Fr.) +2:22,9 (2), 9. Lars Helge Birkeland (Nór.) +2:25,7 (3), 10. Julian Eberhard (Rak.) +2:26,7 (3), ...48. Martin OTČENÁŠ +5:02,3 (5), 49. Tomáš HASILLA (obaja SR) +5:24,4 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anterselva 20. januára (TASR) - Stíhacie preteky 6. kola Svetového pohára biatlonistov dopriali v talianskej Anterselve Nórovi Johannesovi Thingnesovi Boeovi pri jeho suverénnom víťazstve. Na 12,5 km trati zdolal druhého Francúza Martina Fourcada, vedúceho muža priebežného poradia SP, až o 1:00,5 minúty a tretieho Rusa Antona Šipulina o 1:18,4. Dvojica Slovákov do SP v sobotu nebodovala, Martin Otčenáš finišoval na 48. mieste (+5:02,3), 49. skončil Tomáš Hasilla (+5:24,4).Otázne spočiatku bolo, či J. T. Boe odolá tlaku za sebou, M. Fourcade na neho útočil s 13-sekundovou stratou na štarte, Nemec Peiffer so 42. Po úvodnej streľbe ležmo narástlo vedenie Nóra na Francúza s jedným netrafeným terčom už na 36,9 sekundy, po druhej "ležke" na 46, na tretiu priečku sa pred Nemca Pfeiffera posunul Rus Šipulin.Jednotvárny pohľad ponúkla aj ďalšia streľba stojmo, keď suverénnosť severana ešte viac vynikla s náskokom na M. Fourcada 59,2, na Šipulina 1:15,5. V záverečnej streľbe stojmo si mohol J. T. Boe dovoliť aj dvakrát netrafiť, opäť však všetko vybielil a s jasnou nadvládou si dobehol za ôsmym víťazstvom v sezóne, 21. v kariére. O druhom mieste M. Fourcada, túto zimu už 14. pódiovým v jednom rade, neboli tiež žiadne pochybnosti, ani o treťom Šipulina.Slovenská dvojica sa mala o čo snažiť, Otčenáš (celková strelecká bilancia 2-0-2-1) o najlepší výsledok v kariére, ktorý si vyrovnal v Anterselve 21. miestom v šprinte. Tomášovi Hasillovi (1-0-0-3) zasa záležalo konečne zabodovať túto zimu do SP. Zatiaľ sa k bodovanej 40-ke najvýraznejšie priblížil po 45. mieste v šprinte, tiež v Anterselve. Ani jeden dobre nezačal, Otčenáš dokonca až dvakrát krúžil na trestnom okruhu a padol na 47. priečku, hneď za ním sa snažil Hasilla. Po druhej s istotou zvládnutej "ležke" sa vpred výraznejšie neposunuli, no po ďalšej streľbe stojmo Hasilla už poskočil na 38. miesto. O bodovanú priečku prišiel až v záverečnej nevydarenej "stojke" s tromi chybami a podobne dopadol aj o priečku lepší 48. Otčenáš.