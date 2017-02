Stíhaného exprezidenta Toleda Izrael na svoje územie nevpustí

Alejandro Toledo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 12. februára (TASR) - Izrael zamietne vstup stíhanému bývalému peruánskemu prezidentovi Alejandrovi Toledovi na svoje územie v prípade, že sa o to pokúsi. Oznámila to dnes izraelská diplomacia.Toledo bude môcť vojsť do Izraela pokiaľ bude mať "", uvádza sa v dnešnom oficiálnom stanovisku izraelského ministerstva zahraničných vecí.Toledo je podozrivý z prijímania úplatkov od brazílskej stavebnej spoločnosti Odebrecht v celkovej výške 20 miliónov dolárov za pridelenie štátnej zákazky na výstavbu diaľnice spájajúcej Brazíliu s peruánskym pobrežím.Peruánske úrady na neho vydali v piatok zatykač a uviedli, že Toledo sa má cez víkend nachádzať v kalifornskom San Franciscu. Aktuálne údajne cestuje v lietadle, ktoré má dnes večer pristáť v Izraeli. Toledova manželka má izraelské občianstvo, napísala agentúra AP. Izraelské úrady nevedia, či sa Toledo v lietadle nachádza.Toledo, ktorý je kečuánskeho pôvodu, bol peruánskym prezidentom v rokoch 2001 až 2006. Bývalá hlava štátu všetky obvinenia poprela.