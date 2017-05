STIKEEZ SÚBOJ: OVOCIE VS. ZELENINA Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (OTS) -dostanete za každých 15 € hodnoty vášho nákupu v Lidli pri pokladnici jeden balíček s figúrkou Stikee. Populárne postavičky na seba tentoraz vzali podobu ovocia a zeleniny. Celá kolekcia obsahuje 24 figúrok a je iba na vás, kto zvíťazí v zdravom meraní síl.Vášniví zberatelia si môžu balíčky so Stikeez zakúpiť za 0,49 €. Vymieňať si skúsenosti či dokonca postavičky môžete opäť aj na facebookovom profile Lidl Slovensko . Aby ste mali svojich Stikeez stále poruke, uložte si ich do zberateľského albumu v tvare debničky (2,49 €), ktorého súčasťou je spoločenská hra a tiež hracia kocka. Tím ovocia a tím zeleniny si môžete pohodlne uskladniť aj v špeciálnom vrecúšku (0,99 €).Obľúbené Stikeez sa do Lidla vracajú každý rok a vždy prinášajú kopec zábavy. V minulosti mali podobu futbalistov či zvierat z podmorského sveta. Prekvapia vás na hrnčeku s rannou kávou, pri umývaní zubov sa na vás budú usmievať nalepení na zrkadle, nájdete ich prilepených aj na televízore, palubnej doske či okne. Napätie a radosť zažijete pri otváraní balíčkov, no rozosmejú vás aj pri odlepení – ich typickým poznávacím znamením je totiž hlasité „puk“!Ak sa chcete o Stikeez dozvedieť skutočne všetko, navštívte našu stránku www.lidl.sk/stikeez . Aj tento rok môžete do sveta populárnych postavičiek vstúpiť prostredníctvom aplikácie pre smartfóny a tablety.