Sting po piatich rokoch opäť vystúpi v Moskve

Moskva 8. júna (TASR) - Anglický rockový spevák a skladateľ Sting sa po piatich rokoch vráti do Moskvy, kde 3. októbra odohrá koncert v rámci svojho svetového turné 57th & 9th. Podujatie sa bude konať v Športovom komplexe Olimpijskij, informovala dnes agentúra TASS.Sting ruskému publiku predstaví okrem skladieb zo svojej sólovej kariéry aj hity, ktoré vytvoril počas pôsobenia v skupine The Police. Zaradené tu budú aj kompozície z jeho ostatného štúdiového albumu 57th & 9th. Vystúpia s ním jeho dlhoročný gitarista Dominic Miller či bubeník Josh Freese.Sting, ktorý je aj hercom, začal svoju hudobnú kariéru v roku 1977 v skupine The Police so Stewartom Copelandom a Andym Summersom. S touto formáciou vydal päť albumov, získal šesť cien Grammy a bol uvedený do Rokenrolovej siene slávy. V roku 1985 odštartoval sólovú dráhu.